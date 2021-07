Advocaten kroongetuige: 'Staat had Peter R. de Vries beter kunnen beveiligen'

De advocaten van kroongetuige Nabil B., die samenwerken met Peter R. de Vries, leveren kritiek op het gebrek aan beveiliging van De Vries. Ze reageerden in talkshow Op1 op de aanslag op De Vries vorige week in Amsterdam.

De Vries wilde zelf geen permanente beveiliging hebben, maar volgens advocaat Peter Schouten betekent dat niet dat De Vries dan maar helemaal geen beveiliging moest krijgen. Schouten heeft daarover gesprekken gevoerd met onder meer de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het OM: "Voor mijn part gaan jullie achter hem aanlopen, heb ik gezegd. Er had wel degelijk veel meer gedaan kunnen worden."

Aanleiding voor de gesprekken was een eerdere uitzending van Op1 waarbij Schouten, mede-advocaat Onno de Jong en Peter R. de Vries te gast waren. Schouten zelf krijgt persoonsbeveiliging en rijdt in een gepantserde auto. Peter R. de Vries liep zonder enige beveiliging de studio uit. Dat verbaasde Schouten, die De Vries in zijn gepantserde auto naar zijn eigen auto gebracht heeft, die een paar honderd meter verderop stond.

Politiebusjes

Volgens Onno de Jong verliepen de gesprekken "niet altijd even harmonieus". Dat De Vries zelf geen beveiliging wilde, betekent niet dat de overheid niet in had kunnen grijpen, meent De Jong: "Je hebt als Staat een zorgplicht en als je informatie hebt, moet je acteren."

Peter Schouten denkt dat het geholpen had om vaker zichtbaar politie aanwezig te laten zijn bij Peter R. de Vries: "Na de persconferentie waarop we bekendmaakten dat we de advocaten en vertrouwenspersoon zouden worden van Nabil B. waren we te gast bij de talkshow Beau. Toen heb ik gevraagd hoe het zat met de beveiliging." Bij de studio stonden vervolgens twee politiebusjes: "Dat werkt voldoende afschrikwekkend."