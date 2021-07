Geen oplossing voor schuldenbeleid Belastingdienst, kan nog duren tot 2023

Een "onacceptabele uitkomst" en "niet conform de wet", noemt demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen de gevolgen van schuldenbeleid van de Belastingdienst in een Kamerbrief. Door dit beleid zijn financieel kwetsbare burgers onder het bestaansminimum terecht gekomen, bleek uit eerdere berichtgeving van de NOS.

Nu blijkt dat het mogelijk om duizenden tot tienduizenden burgers gaat.

Die gaan gecompenseerd worden, belooft Van Huffelen. Maar "een structurele oplossing stuit op de korte termijn helaas op knelpunten." Die knelpunten zijn ontoereikende computersystemen en een tekort aan mensen bij de Belastingdienst. Het probleem zal daardoor niet voor 2023 opgelost worden.

En dus is de kans groot dat er volgend jaar opnieuw mensen in de financiële problemen komen door het schuldenbeleid van de Belastingdienst. "Dit is om moedeloos van te worden", zegt André Moerman van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden. Hij bracht dit probleem samen met de Nationale Ombudsman onder de aandacht.

"Het denken is nu pas begonnen. Deze wet is van 2017 en pas in 2023 op zijn vroegst wordt er aan voldaan", zegt Moerman. "Het schrijnende is dat zo een belangrijke oorzaak van schulden blijft bestaan."

Hoe werkt het?

Mensen die toeslagen moeten terugbetalen krijgen daarover een brief. Wanneer iemand niet reageert op de brief, verrekent de Belastingdienst het terug te betalen bedrag automatisch met de toeslagen die iemand nog krijgt.

Hierdoor kan iemand bijvoorbeeld opeens geen huurtoeslag of zorgtoeslag meer krijgen, terwijl diegene dat geld nodig heeft om rond te komen. "Zo komen ze onder het bestaansminimum uit, en dat mag niet van de wet", zegt Moerman. "Van mensen in de schulden kun je niet verwachten dat ze zelf aan de bel trekken."

'Weinig vertrouwen in Belastingdienst'

Ronald Kloos was een van de mensen die dit jaar in de problemen kwamen. In maart vertelde hij dat hij van een paar euro per week moest leven, doordat zijn huurtoeslag was stopgezet. Door hulp van een sociaal raadsman krijgt hij nu weer huurtoeslag.

De toeslag die hij maandenlang is misgelopen moet hij nog ontvangen. "Toeslagen gaat de mensen op wie dit betrekking heeft zo snel mogelijk telefonisch informeren over hun situatie", schrijft Van Huffelen. Maar Kloos is nog niet overtuigd. "Ik heb weinig vertrouwen in de Belastingdienst."

Bovendien vindt hij het raar dat er geen compensatie komt. "Sommige mensen zijn hun huis uit gezet door de schulden die ze door dit beleid hebben opgebouwd", zegt Kloos. "En als je zelf niet betaalt aan de Belastingdienst krijg je een boete, andersom zou dat dan toch ook netjes zijn."