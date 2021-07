'Hackers kunnen stroomnet saboteren via zonnepaneel en laadpaal'

De overgang naar een duurzame energievoorziening maakt het Nederlandse stroomnetwerk kwetsbaarder voor hackers. Zij kunnen bijvoorbeeld zonnepanelen en laadpalen hacken, waardoor het hele netwerk uit balans kan raken en kan uitvallen. Daarvoor waarschuwt het Agentschap Telecom (AT) in het FD.

Volgens Angeline van Dijk, directeur van het AT, zijn producenten, gebruikers en leveranciers van nieuwe diensten en zogenoemde slimme apparatuur als laadpalen zich onvoldoende bewust van dat risico. "De manier waarop we de digitale infrastructuur inrichten, is even belangrijk als de rest van de energietransitie."

De laatste jaren neemt stroomopwekking via bijvoorbeeld zonnepanelen door huishoudens in rap tempo toe. Wordt het paneel van een individueel huishouden gehackt, dan is dat niet zo'n probleem voor het netwerk. Maar dat verandert wanneer de software om de panelen aan te sturen wordt aangevallen. "Dan kunnen criminelen of staatshackers plots op afstand een groot aantal panelen uitschakelen en daarmee de energievoorziening in gevaar brengen", aldus Van Dijk.

"In VS recent al een storing"

In het FD onderschrijven veiligheidsexperts de risico's. "Het is belangrijk dat er meer toezicht komt", zegt Tim Conway, technisch directeur bij cyberopleidingsinstituut Sans. Volgens hem is in het westen van de VS recent al een storing geweest in de stroomvoorziening, vermoedelijk door een aanval van hackers. "Het ging daar niet om veel megawatt, maar het laat zien dat het kan en dat we de risico's in kaart moeten brengen."