Georgische cameraman die gewond raakte bij bestorming lhbti-kantoor overleden

Een Georgische cameraman is overleden nadat hij een week geleden gewond was geraakt bij de bestorming van een kantoor van de lhbti-beweging in de hoofdstad Tbilisi. Ook tientallen journalisten en cameramannen werden aangevallen en mishandeld, onder wie Lekso Lashkarava.

Lashkarava, die werkte voor de Georgische tv-zender TV Pirveli, liep ernstige verwondingen op. Verschillende botten in zijn gezicht waren gebroken. Al snel werd hij uit het ziekenhuis ontslagen om thuis te herstellen.

Volgens de Amerikaanse zender Radio Free Europe/Radio Liberty werd Lashkarava door zijn moeder dood in bed zijn aangetroffen.

Op beelden van Georgische media is te zien hoe de cameraman eraan toe was na de mishandeling: