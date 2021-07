Pride-optocht Georgië afgeblazen na bestorming lhbti-kantoor 

De onrust in Tbilisi volgt op uitspraken van de Georgische premier Irakli Garibasjvili, die de zogenoemde Mars der waardigheid "ongepast" noemde. Garibasjvili zei dat de optocht niet mocht worden gehouden. Hij vreesde dat die op geweld zou uitdraaien.

Het Georgische ministerie van Binnenlandse Zaken zei ook dat de optocht niet door mocht gaan, meldt de nieuwszender Mtavari Channel. Het ministerie wees op protestacties van tegengestelde groepen in dezelfde buurt, waardoor de situatie kan escaleren.

De lhbti-gemeenschap in Tbilisi hield sinds afgelopen donderdag verschillende manifestaties. Dat leverde meteen al veel protest op van extreemrechtse groeperingen in Georgië. Bij de lancering werden twintig demonstranten door de politie gearresteerd.

Terugrennen naar auto's

Verhoeven was er ook bij toen in 2019 de eerste Pride in Tbilisi werd gehouden. "Het was al een paar keer uitgesteld. Ik was teruggegaan naar Nederland, bij terugkomst werd ik gebeld dat het nu wel doorging, drie weken later dan gepland", zei hij eerder vandaag in het NOS Radio 1 Journaal.

Ook toen duurde het niet lang voordat de optocht ruw verstoord werd, volgens Verhoeven door aanhangers van populistische politici, extreemrechtse groeperingen en volgelingen van de orthodoxe kerk. "We hebben ongeveer 75 meter vanaf het ministerie van Binnenlandse Zaken gelopen toen we werden belaagd. We moesten terugrennen naar onze auto's en zijn nog kilometers lang achtervolgd. De rest van de dag hebben we in een safehouse moeten doorbrengen."

Verhoeven sprak de hoop uit dat de demonstratie beter zou verlopen dan in 2019. "De Pride-organisatie hier heeft zich enorm verbreed en samenwerking gezocht met allerlei maatschappelijke organisaties. Daardoor is er de verwachting dat er veel meer mensen zullen komen en heerst het gevoel dat de overheid iets meer onder druk staat om adequate beveiliging te leveren."