Incident bij Pride-optocht Florida was 'tragisch ongeval'

De burgemeester van het nabijgelegen Wilton Manor spreekt van een "tragisch ongeluk". De 77-jarige automobilist is aangehouden, maar er is nog geen aanklacht tegen hem ingediend. Het onderzoek is ook nog niet afgerond, meldt de politie. In ieder geval is duidelijk dat er geen drugs of alcohol in het spel waren.

De Pride-optocht in Fort Lauderdale is onderdeel van de Stonewall Pride Parade, een jaarlijks terugkerend evenement in 'Pride-maand' juni. In die maand worden de Stonewall-rellen van 1969 herdacht, toen lhbti'ers de straat op gingen om te protesteren tegen intimidatie en discriminatie door de politie.