CDA-commissie: lijsttrekkersverkiezing leidde tot wantrouwen in partij

Hoekstra werd in december uiteindelijk aangewezen als lijsttrekker, maar bij die leiderschapswissel ontbrak het volgens Spies ook aan regie. Zo werd de verkiezingsslogan verandert van 'Zorg voor elkaar' naar 'Nu Doorpakken'. Daarin herkende veel leden zich niet, schrijft Spies. De slogan sloot niet aan bij het CDA-gedachtengoed.

Ook het feit dat veel CDA-prominenten eigen campagnes gingen voeren en boeken schreven, zoals minister Grapperhaus en Pieter Omtzigt, droeg niet bij aan de eenheid binnen de partij.

Sorry zeggen

Volgens Spies zijn haar conclusies geen verwijt aan personen of groepen binnen het CDA. "We moeten een slag dieper dan het wijzen naar een groep of een of twee personen. Er zijn veel mensen die sorry tegen elkaar moeten zeggen. Als ik zou zeggen dat er sorry tegen Pieter Omtzigt gezegd moet worden, zou ik ook zeggen dat Pieter sorry tegen sommige mensen moet zeggen."

Omtzigt is inmiddels opgestapt bij het CDA en wil als onafhankelijk Kamerlid verder. Hij vertrok nadat zijn bijdrage aan de commissie Spies, met felle kritiek, uitlekte. Ze schreef hij dat hem het lijsttrekkerschap zou zijn beloofd als De Jonge zich terug zou trekken. Spies heeft niet kunnen vaststellen dat hem daadwerkelijk die functie is beloofd.

Omtzigt suggereerde in zijn kritiek ook dat grote geldschieters invloed zouden hebben gehad op standpunten van het CDA, maar dat is volgens de commissie niet gebeurd.