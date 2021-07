Biden pakt de uitdijende marktmacht van Big Tech aan

President Biden valt met een reeks nieuwe maatregelen de uitdijende marktmacht van Amerikaanse bedrijven aan. Hij doet dat met 72 besluiten die de (semi-)monopolies in talloze sectoren aan banden moeten leggen.

Een belangrijk doelwit van Bidens aanval is de Big Tech-sector. Techbedrijven als Google, Facebook en Amazon verzamelen te veel persoonlijke informatie, concurreren op oneerlijke wijze met kleine bedrijven en kopen alle mogelijke concurrenten op, vindt de president.

Toezichthouders moeten daarom strenger worden bij fusies en overnames door dominante internetbedrijven. Daarnaast moedigt hij toezichthouders aan om regels op te stellen over het verzamelen van gegevens.

Ook onder voormalig president Trump werd er al gesproken over het inperken van de macht van de techbedrijven. Nu zijn die wensen in concrete aanbevelingen aan de toezichthouders gegoten. Maar of zulke aanmoedigingen echt de marktmacht van Big Tech zullen breken is volgens critici nog maar de vraag.

Medicijnen en hoortoestellen

In andere sectoren grijpt Biden concreter in. "Het gebrek aan concurrentie drijft de prijzen op voor consumenten", schrijft de president over onder meer de markt voor hoortoestellen. Daarom wordt het voortaan mogelijk om de hulpmiddelen gewoon in de apotheek te kopen.

Verder moeten de prijzen van medicijnen omlaag door staatssteun, worden torenhoge opzegkosten bij internetaanbieders verboden en wordt het makkelijker om van bank te wisselen door banken te verplichten om data over te dragen aan een concurrent als de klant wil overstappen.

In de voetsporen van Roosevelt?

Met de aanval op monopolies keert Biden weer een stapje terug naar de Amerikaanse traditie van sterke mededingingswetgeving. Begin vorige eeuw zorgde Teddy Roosevelts regering bijvoorbeeld dat grote conglomeraten als Standard Oil werden opgesplitst in meerdere bedrijven.

De laatste decennia zijn Amerikaanse bedrijven juist weer steeds groter en machtiger geworden. Daardoor zijn producten duurder geworden en gaan lonen omlaag.