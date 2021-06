‘Techbedrijven verzetten zich hevig tegen voorgenomen regelgeving VS’

Amerikaanse techbedrijven zijn geschrokken van een serie nieuwe wetsvoorstellen, zes in totaal, van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Deze hebben als doel om de macht van Amazon, Apple, Facebook, en Google in te perken. Volgens The New York Times is er een flinke lobby op gang gekomen.

Dat de bedrijven zich roeren in Washington is een bekend gegeven. De vier bedrijven hebben in 2020 samen omgerekend 45 miljoen euro aan hun lobby uitgegeven, aldus The Wall Street Journal. Maar hoe ze nu van zich laten horen, heeft Gigi Sohn nog niet eerder gezien. Hij is verbonden aan het Instituut voor Technologie, Recht en Beleid van de Georgetown Universiteit in Washington. "Ze verdedigen zich met hand en tand", zegt hij The New York Times. "Ze zien deze voorstellen als een existentiële bedreiging omdat het hun verdienmodel raakt."

Tim Cook belde met Speaker Pelosi

Volgens de krant zijn de voorstellen voor Apple zo bedreigend dat topman Tim Cook besloot te bellen met Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De wetsvoorstellen zijn te gehaast gemaakt, belemmeren innovatie en raken consumenten, omdat de diensten van Apple worden verstoord, zei Cook tegen Pelosi.

Vorige week zei Congreslid David Cicilline, voorzitter van de subcommissie die over mededinging gaat, dat de nieuwe wetgeving zou betekenen dat Apple moet toestaan dat alle voorgeïnstalleerde apps door gebruikers verwijderd mogen worden. Nu bepaalt Apple welke bij apps dat mag en bij welke niet.

Kent Walker, bij Google verantwoordelijk voor het wereldwijde beleid, heeft gebeld met diverse beleidsmakers. De toplobbyist van het bedrijf zegt in een verklaring dat "Amerikaanse consumenten en kleine bedrijven zouden schrikken als ze ontdekken hoe de wetten hun favoriete diensten ondermijnen".

Opbreken bij belangenverstrengeling

Dertien non-profitorganisaties, waarvan een groot deel volgens The New York Times zijn gefinancierd door de techbedrijven, hebben daarnaast een brief geschreven aan beleidsmakers waarin ze kritiek uiten op twee specifieke voorstellen. De voorstellen zijn bijna twee weken geleden ingediend en de gevolgen verschillen.

Zo zit er een voorstel bij dat de platforms verplicht om het voor consumenten makkelijker te maken hun data mee te nemen van de ene naar de andere dienst. Er zitten ook controversiëlere ideeën bij. Een ander maakt het mogelijk om de concerns op te breken in het geval van belangenverstrengeling. Weer een ander voorstel zou het voor de techgiganten onmogelijk maken om in de toekomst overnames te doen.

Onder elk voorstel staat een handtekening van een Democraat en een Republikein. Desondanks is het de vraag of de voorstellen de eindstreep gaan halen en zo ja, in welke vorm. Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft Republikeinen in ieder geval al opgeroepen de nieuwe wetgeving te steunen.

De vraag is hoeveel de lobbyisten van techbedrijven kunnen veranderen aan de wetgeving. The Wall Street Journal schreef dit weekend dat hun invloed in Washington is afgenomen. Daarbij komt dat de regering-Biden net een criticus van big tech, Lina Kahn, heeft aangesteld als voorzitter van de Federal Trade Commission, de organisatie die de Amerikaanse consument beschermt en het mededingingsrecht handhaaft.