Kaag: formatie verloopt in goede sfeer, volgende week nog door

De formatiegesprekken tussen VVD en D66 verlopen in goede sfeer. Dat zei D66-leider Kaag vanmiddag na de ministerraad. Ze meldde dat er volgende week nog wordt doorgewerkt en dat de twee partijen daarna een paar weken rust nemen.

Volgens Kaag schrijven de onderhandelingsteams op dit moment aan "stukken die hopelijk handvatten kunnen zijn voor een aanzet voor het document voor een regeerakkoord op hoofdlijnen". Ze zegt dat er veel ideeën en ambitie zijn.

Volgende week hebben zij en VVD-leider Rutte weer een afspraak met informateur Hamer en na die week doen beide partijen een stap terug. "Natuurlijk blijft iedereen dan ook nadenken en een beetje schuiven en schaven, maar er wordt dan niet actief aan tafels gezeten", zegt Kaag. Zij hoopt dat iedereen na die paar weken met een fris gemoed weer aan de slag kan.

Hamer belde koning

Informateur Hamer heeft koning Willem-Alexander vandaag in een telefonisch gesprek bijgepraat over de formatie. Over de inhoud van het gesprek wordt niets bekendgemaakt.

Hamer vroeg VVD en D66 twee weken geleden om een aanzet tot een regeerakkoord te schrijven. Ze deed dat omdat de formatie muurvast zat. Er zijn nog zes partijen over die samen een meerderheidsregering kunnen vormen. Dat zijn, naast VVD en D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Maar door onderlinge blokkades kwam het proces geen stap verder.