OM wil Oranje-international Quincy Promes vervolgen

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam wil Oranje-voetballer Quincy Promes vervolgen voor betrokkenheid bij een steekpartij in Abcoude vorig jaar. De voetballer zou zijn neef in zijn knie hebben gestoken.

Er is nog geen definitieve aanklacht tegen de 29-jarige Promes, die in Rusland speelt. Zijn advocaat, Gerard Spong, mag nog onderzoekswensen formuleren, zegt een woordvoerder van het OM. "Daar kan mogelijk onderzoek uitkomen dat belangrijk kan zijn voor de zaak. Pas als die onderzoeken zijn afgehandeld, volgt een definitieve beslissing tot vervolging." Daarna volgt de tenlastelegging.

De neef van Promes deed in november aangifte, enkele maanden na het steekincident. Een maand later werd toenmalig Ajacied Promes gearresteerd. Hij zat enkele dagen in de cel. Hij ontkent en heeft eerder via zijn advocaat laten weten dat hij niet ter plaatse was. Het vermoedelijke slachtoffer liep ernstig letsel op.