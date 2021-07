Verdachten aanslag Peter R. de Vries voorgeleid

De twee verdachten die zijn aangehouden in verband met de aanslag op Peter R. de Vries worden vandaag voorgeleid bij de rechtbank in Amsterdam. Onduidelijk is nog hoe laat. De rechter-commissaris zal hun voorarrest vrijwel zeker met twee weken verlengen. Ook mogen ze naar alle waarschijnlijkheid nog geen contact met de buitenwereld hebben, behalve met hun advocaat.

De verdachten zijn de 35-jarige Pool Kamil E. uit Maurik en de 21-jarige Rotterdammer Delano G. De politie ziet G. als de vermoedelijke schutter. Hij kwam als tiener meerdere malen in aanraking met de politie en werd als 17-jarige tot tien maanden jeugddetentie veroordeeld.

Link met Taghi

De Telegraaf linkt G. aan een verdachte in de strafzaak 26Koper, een onderzoek naar een groep die weer in verband wordt gebracht met Ridouan Taghi. De krant meldt dat Delano G. een neef is van Jaouad W., de hoofdverdachte in die zaak.

Jaoud 'Joey' W. werd in 2015 opgepakt in het onderzoek naar de vondst van een enorm wapenarsenaal in Nieuwegein en het voorbereiden van liquidaties. Taghi was toen nog niet in beeld. W. werd in hoger beroep veroordeeld tot 13 jaar cel en zit nog vast.

Het motief voor de aanslag op De Vries is nog onduidelijk. Bronnen rond het onderzoek zeggen tegen de NOS dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar een verband met het proces tegen de groep rond Taghi.