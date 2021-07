Wat betekent het voor je vakantie naar het buitenland als Nederland code rood krijgt?

De ANWB Reiswijzer houdt per land bij welke reisbeperkingen ze aanhouden. In die Reiswijzer is te zien dat op het moment landen als Groot-Brittannië en Ierland inreisbeperkingen voor reizigers uit Nederland hebben: daar moet je in quarantaine. In Noorwegen zijn alleen volledig gevaccineerde reizigers of reizigers die corona hebben gehad het afgelopen half jaar welkom.

"We geven de tip om ook als je in het land bent eventuele veranderingen in de gaten houden. Sommige mensen willen op vakantie nog wel eens hun telefoon wegleggen en er een paar dagen niet op kijken. In deze situatie raden we dat niet aan", zegt een woordvoerder van de ANWB.

Los van de ECDC-kaart kan een land de besmettingen in Nederland natuurlijk ook zelf monitoren en beslissen dat ze te snel oplopen. Elk land is vrij om op elk moment de inreisbeperkingen voor reizigers voor Nederland aan te passen.