Slob laat Omroep Zwart en ON toe tot bestel, maar zal scherp toezien op nepnieuws

De minister waarschuwt de nieuwkomers wel voor het verspreiden van nepnieuws: "De publieke omroep is er voor iedereen. Maar er zijn ook grenzen. Binnen de publieke omroep is geen plaats voor het verspreiden van onbetrouwbaar nieuws en desinformatie. Iedere omroep binnen dit bestel is medeverantwoordelijk om dit unieke bestel in stand te houden. Dit geldt ook voor de nieuwe toetreders. Hier zal ik scherp op toezien."

Omroep Zwart en ON krijgen een erkenning voor vijf jaar en worden vanaf volgend jaar bekostigd uit de subsidie die het Rijk jaarlijks geeft aan de publieke omroep. Na 5 jaar wordt er opnieuw bekeken of ze voldoen aan de criteria en kunnen ze formeel toetreden tot het bestel. Dan moeten ze wel verplicht gaan samenwerken met een of meer andere omroepen, want binnen de NPO zijn wettelijk maar zes volwaardige zendvergunningen te vergeven.

De nieuwkomers stelden zich eerder voor: