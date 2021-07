Europese Centrale Bank verhoogt inflatiedoelstelling voor het eerst in bijna 20 jaar

De Europese Centrale Bank heeft de inflatiedoelstelling verhoogd naar 2 procent. Hiervoor was het onder - maar vlak bij - 2 procent. De laatste keer dat de ECB op deze manier haar strategie veranderde is 18 jaar geleden.

De lange periode van lage inflatie die achter ons ligt, leidt ertoe dat een inflatie van boven de 2 procent niet direct tot ingrijpen zal leiden. "Twee procent is geen plafond", zegt ECB-president Lagarde.

In de praktijk betekent het dat de ECB ook bij een tijdelijk oplopende inflatie de rente laag houdt en door zal gaan met grootschalig opkopen van schulden met gecreëerd geld. Dat is goed voor eurolanden met hoge schulden en nadelig voor landen met veel spaartegoed, zoals Nederland.

De beslissing is het resultaat van anderhalf jaar vergaderingen, seminars en presentaties die de ECB intern en extern hield. Zo sprak ECB-bestuurslid en DNB-president Klaas Knot vorig jaar bijvoorbeeld voor studenten en 'gewone burgers'. "Het doel van de sessie is het meenemen van de opvattingen van onze belangrijkste belanghebbenden: wij maken monetair beleid voor de 330 miljoen inwoners van het eurogebied", zei Knot toen.

Minimale impact

Een zorg die daar, maar ook op tal van andere plekken werd geuit, is dat de overvloed aan geld en extreem lage rente inmiddels meer slechte dan goede effecten heeft. Zo is de lage rente een belangrijke oorzaak van de sterke prijsstijgingen van koopwoningen. De ECB zegt nu dat de prijsontwikkeling voor huiseigenaren onderdeel moet worden van hoe Europese inflatiecijfers berekend worden. Nu is dat nog niet zo.

Het gaat daarbij niet om de kosten om een huis te kopen, maar om de kosten om erin te wonen, zegt Lagarde. De ECB-president verwacht dat dit een "minimale" impact op uiteindelijke inflatiecijfers en dus het beleid zal hebben.

Klimaatverandering

Ook onderdeel van de nieuwe ECB-strategie is om klimaatverandering een belangrijker rol te geven bij beleidskeuzes. Klimaatverandering en de transitie naar een groenere economie kunnen impact hebben op de prijsstabiliteit van de euro, waar de ECB voor moet zorgen. Ook gaat de centrale bank scherper letten op klimaatrisico's die bedrijven lopen waar de bank schuldpapier van opkoopt.

Lagarde wil niet nog eens 18 jaar wachten met een strategieverandering. In 2025 wil de ECB de strategie weer onder de loep nemen.