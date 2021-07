Kamer: voorkom dat Nederland op rood gaat en we niet meer op vakantie kunnen

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de stijgende besmettingscijfers. In een debat over de coronapandemie zeiden verschillende Kamerleden dat ze vrezen dat het aantal besmettingen hier zo ver oploopt dat andere landen Nederlandse vakantiegangers gaan weren.

De Kamer vraagt zich af of het kabinet niet te enthousiast is geweest met de versoepelingen, terwijl nog lang niet iedereen volledig gevaccineerd is. Kamerlid Jan Paternotte van D66 zei zich rot geschrokken te zijn van de steile curve omhoog van de laatste dagen.

"Met dit tempo staan we aanstaande zondag op rood op de kaart van het Europese centrum voor ziektebestrijding ECDC", zei Paternotte. In dat geval is het aannemelijk dat andere landen strengere voorwaarden gaan stellen voor Nederlandse vakantiegangers, zoals een quarantaineplicht of zelfs een inreisverbod.

Twee weken wachten

Dat moet voorkomen worden, vond ook PVV-Kamerlid Fleur Agema, want de hardwerkende Nederlanders zijn toe aan een welverdiende vakantie.

Naar aanleiding van de snelle stijging van het aantal besmettingen heeft demissionair minister De Jonge het OMT om een spoedadvies gevraagd. Gisteren maakte hij al bekend dat mensen binnenkort na hun laatste prik twee weken moeten wachten voordat ze toegang krijgen tot gelegenheden en evenementen waar ze geen anderhalve meter afstand meer kunnen houden, zoals clubs en discotheken.

Poppen aan het dansen

Veel Kamerleden denken dat het daar de laatste tijd fout is gegaan. Vooral veel jongeren hebben gekozen voor een prik met Janssen, en stortten zich direct daarna in het uitgaansleven, terwijl ze nog niet volledig beschermd waren.

"Van dansen met Janssen naar de poppen aan het dansen", noemde PvdA-Kamerlid Attje Kuiken dat. Ze zei te willen voorkomen dat we dezelfde fouten als vorig jaar maken. Toen bleek het kabinet in de zomer ook te snel versoepeld te hebben en volgde een nieuwe lockdown.

Voor dat laatste zijn de meeste Kamerleden niet direct bang, omdat het niet waarschijnlijk is dat het aantal ziekenhuisopnames ook hard zal stijgen. Er zijn nu immers al heel veel mensen gevaccineerd.

Gesjoemeld met QR-codes

De meeste besmettingen zijn onder jongeren die nog geen prik hebben gehad. Partijen als het CDA en de SP wezen er wel op dat die jongeren weliswaar niet snel in het ziekenhuis terechtkomen, maar wel behoorlijk ziek kunnen worden en mogelijk ook langdurige klachten en long-covid kunnen ontwikkelen.

Volgens SP-Kamerlid Maarten Hijink blijkt nu dat het testen voor toegang "voor geen meter" werkt. Er kan gesjoemeld worden met QR-codes en ook bij de testbedrijven is veel mis. Volgens Hijink zijn er zelfs bedrijven die een toegangsbewijs leveren zonder dat er daadwerkelijk een test is gedaan.