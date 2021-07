Alex (24) werd door 'grap' gelinkt aan de schietpartij op Peter R. de Vries

Een van zijn vrienden besloot zelf de politie te bellen, om te voorkomen dat Alex onverwachts van zijn bed zou worden gelicht. "Daar zeiden ze: heel vervelend, we kunnen er niks mee", zegt Nadia (21), een vriendin van Alex die er ook bij was. Daarna belden ze de wijkagent die ze goed kenden. "We vroegen of hij naar ons toe kon komen, zodat we konden uitleggen dat het verhaal klinkklare onzin was."

Ondanks de pogingen van de vrienden om de boel te neutraliseren, stond er binnen 20 minuten toch een groep van acht zwaarbewapende agenten met vier wagens voor hun neus. "We hoorden 'handen omhoog' door een megafoon", zegt Nadia. "We hadden een hond bij ons, die gespannen was en begon te blaffen. De politie richtte daar een wapen op. Toen wisten we: het is serieus."

Alex en vier vrienden, die de politie stonden op te wachten, moesten omdraaien en op de grond gaan liggen. Nadat ze werden gefouilleerd, legden de vijf het verhaal uit. "De politie geloofde het gelijk, omdat we zelf hadden gebeld", zegt Nadia. "We hadden alleen nooit verwacht dat het zo'n chaos zou worden."

'Niet grappig'

Het idee dat hij online door mensen wordt neergezet als de schutter die het had gemunt op Peter R. de Vries, vindt Alex "niet zo grappig". "Het is niet echt fijn als je wordt aangezien als dader, terwijl je dat helemaal niet bent. Zelfs mijn baas appte, maar hij wist snel dat ik het niet was." Ook Nadia is flink geschrokken van wat er is gebeurd. "We hebben hier wel van geleerd dat we dit soort grappen niet moeten maken."

De politie in Nieuwegein zegt dat het verhaal van Alex en Nadia klopt. Het enige wat ze niet kunnen bevestigen is of de agenten ook echt hun wapens trokken. De politie kan 'de grap' niet waarderen en wijst erop dat dit soort zaken erg belastend zijn voor agenten.

"Dit soort grappen kunnen echt niet. We moeten na zo'n aanslag in een hele korte periode ontzettend veel informatie verwerken, we kunnen dit er echt niet bij hebben." Ook verzoekt de politie om beelden altijd naar de politie te sturen en niet te delen in WhatsApp-groepen.