Late tramritten naar IJsselstein tijdelijk geschrapt wegens gepiep

De provincie Utrecht schrapt voorlopig de late tramritten naar IJsselstein. Reden zijn de vele klachten over geluidsoverlast door gepiep en gebonk van de trams. Vanaf 22.00 uur worden er pendelbussen ingezet om de trams te vervangen.

Omwonenden klagen al maanden over een snerpend geluid van langsrijdende trams. De gemeente IJsselstein vond anderhalve week geleden dat de maat vol was en stuurde een brief naar de provincie. Daarin werd opgeroepen actie te ondernemen.

De provincie Utrecht heeft vandaag extra maatregelen aangekondigd en wil na de zomer smeerinstallaties plaatsen. Die spuiten een smeermiddel op de rails en dat moet het contact tussen de wielen van de trams en het spoor versoepelen.

'Klachten zijn luid en duidelijk doorgedrongen'

Tot die tijd neemt de provincie tijdelijke maatregelen, zoals het schrappen van de late tramritten. Vanaf 11 juli wordt de dienstregeling van tram 61 tussen Nieuwegein-Centrum en IJsselstein aangepast. Na 22.00 uur zullen pendelbussen de trams op het traject vervangen.

Ook zal een onderhoudsploeg voorlopig de bochten van de trambaan met de hand insmeren om geluidsoverlast te verminderen. "Deze tijdelijke maatregel met handmatig smeren loopt al sinds april maar wordt nu geïntensiveerd om tegemoet te komen aan de aanhoudende klachten van bewoners uit de directe omgeving en het geluid verder te beperken", schrijft de provincie Utrecht.

Een woordvoerder van de provincie noemt het schrappen van de late tramritten "een behoorlijk ongebruikelijke maatregel". "Dat doen we niet zomaar. Er is ons echt wel wat aan gelegen om niet alleen te denken aan de belangen van de reizigers in onze trams. Ook de mensen in de buurt van de trambaan willen we tegemoet komen", vertelt hij aan RTV Utrecht. "De klachten zijn bij ons luid en duidelijk doorgedrongen."

Sceptisch

Bewoners zijn blij met de aangekondigde maatregelen, maar blijven sceptisch. "Heel veel gezeur, mailtjes, telefoontjes en ontevredenheid zijn nodig geweest en nu lijkt er wat te gaan gebeuren", zegt buurtbewoner Jeroen Linschoten. "Beter laat dan nooit, maar wel veel te laat. Ze laten in de media weten dat ze met man en macht eraan werken, maar in de praktijk hebben we er niks van gemerkt."

Linschoten gaat ervan uit dat het schrappen van de late tramritten wel gaat helpen. Hij en andere omwonenden hadden dat ook zelf aangegeven bij de provincie. "Het is duidelijk dat er van 21.30 uur nauwelijks meer gebruik gemaakt wordt van de tram. Iedere tram 's avonds veroorzaakt voor meer mensen overlast dan dat er mensen gebruik van maken. Ik ben blij dat ze dat nu eindelijk hebben overgenomen."