Zelfs dempers met smeerolie krijgen piepende tram IJsselstein niet stil

IJsselstein heeft meer dan genoeg van het snerpende geluid waarmee de sneltrams het dorp doorkruisen.

"We zijn er klaar mee. Het is niet leuk wonen hier op dit moment," verwoordt bewoner Jeroen Linthorst de klachten. De gemeente heeft een boze brief aan de provincie geschreven.

"Als om 05.30 uur de eerste tram met dat snerpende geluid door je voortuin gaat, zit je rechtop in je bed. Dat gaat tot 00.30 uur 's nachts door. En dat al sinds maart". zegt wethouder Peter Bekker bij RTV Utrecht. "Het begint gewoon echt te lang te duren."

Het probleem met de hoge. schelle piep is relatief nieuw. Het tracé van de sneltram tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein is de afgelopen jaren gerenoveerd. Sinds maart van dit jaar rijden er gloednieuwe trams over vaak gloednieuwe rails.

Nagels over schoolbord

Met een probleem: het snerpende geluid dat die trams vooral in de bochten maken. "Het is net alsof er iemand met zijn nagels over het schoolbord krast", zegt een omwonende. Khalid Othman voegt eraan toe: "Onze kleine schrikt in bed wakker van het geluid."

Ron van Dopperen van de provincie Utrecht, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, erkent het probleem. Hij spreekt over het fenomeen booggeluid, een bekend verschijnsel bij trams. "Je ziet het in alle tramsteden van Nederland. Het komt door het contact van de wielen van het voertuig met de rails van de tram. Die rails schuren tegen de zijkant van de wielen en dat gebeurt in de bochten."

Een tandje bij

De provincie bestelde een aantal dempers met smeerolie. Dat hielp een beetje. Maar een structurele oplossing is het niet, "De provincie moet er een tandje bij zetten", vindt de IJsselsteinse wethouder Bekker. "Hou mensen actief op de hoogte van waar je mee bezig bent. Ook dat je dingen uitprobeert die misschien niet lukken."

In de boze brief twijfelt de gemeente ook aan de huidige dienstregeling. Wanneer 's ochtends vroeg en 's avonds laat relatief weinig passagiers in de tram zitten, is het volgens wethouder Bekker de vraag of het überhaupt de moeite waard is de trams te laten rijden. Zeker als er zo veel mensen last van hebben.