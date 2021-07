GGD biedt alternatief voor vervallen van prikafspraak door festival

Iedereen die op 31 juli of 1 augustus een coronavaccinatie zou krijgen op de NDSM-werf in Amsterdam, kan op dezelfde dag naar een van de drie andere vaccinatielocaties in de stad. Nu de werf voor vaccinaties gesloten is, hoeven zij geen nieuwe afspraak te maken, maar kunnen zij op de andere locaties gewoon binnenlopen.

De GGD wil hiermee de ontstane onrust beteugelen. Die ontstond gisteren toen ongeveer vierduizend mensen een sms-bericht ontvingen waarmee hun afspraak voor de tweede prik werd geannuleerd. De vaccinatielocatie op de NSDM-werf bleek op 31 juli of 1 augustus niet beschikbaar in verband met twee festivals op het terrein.

In het sms-bericht stond een telefoonnummer waarmee mensen hun afspraak konden omboeken, maar dat nummer was al snel overbelast. Op sociale media beklaagden veel mensen zich. Ook politici waren kritisch dat vaccinaties moesten wijken voor festivals.

'Onterecht beeld ontstaan'

Volgens een GGD-woordvoerder is onterecht het beeld ontstaan dat vaccineren plaats moest maken voor een festival. "Toen de loods werd gehuurd voor het vaccineren, wisten we dat er op die data een festival zou plaatsvinden. We waren toen alleen in de veronderstelling dat het niet zou doorgaan. Toen onlangs bleek dat het wel kon, hebben we nog geprobeerd die data te blokkeren in het systeem, maar dat is niet goed gegaan."

Volgens de woordvoerder is het voorval "heel vervelend" en zijn er inmiddels maatregelen genomen waardoor de tweede afspraken voor een vaccinatie niet meer automatisch op een datum worden gepland. Een dubbele boeking voor de NSDM-werf kan daardoor niet opnieuw plaatsvinden.

Opnieuw sms-bericht

Alle mensen van wie de afspraak is geannuleerd, krijgen vandaag opnieuw een sms-bericht van de GGD. Daarin staat dat mensen geen afspraak hoeven te maken als ze op 31 juli of 1 augustus zich willen laten vaccineren in de RAI, in Sportcentrum Caland of in AFAS Live.

Als mensen niet naar andere plek willen of kunnen, is er op de NSDM-werf snel een nieuwe afspraak mogelijk, zegt de GGD-woordvoerder. Daar moeten mensen dan wel voor bellen met een telefoonnummer dat in het sms-bericht komt te staan. Mensen die al een alternatieve afspraak hebben, kunnen die laten staan.