Eerste sporters op weg naar Olympische Spelen: 'Voel beetje spanning'

De komende twee weken in Japan gebruiken de spelers om te acclimatiseren. "Dat is het belangrijkste nu", vindt Van Veenendaal. "De omstandigheden zijn heel anders dan wat we gewend zijn: hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid, al heb ik begrepen dat dat minder is dan we hadden verwacht. Maar het is wel goed om die twee weken te wennen aan alles."

Kamogawa

De voetbalsters verblijven tot 17 juli in Kamogawa, een stad op zo'n 1,5 uur rijden van Tokio. De regerend kampioen van Europa en nummer 2 van het laatste WK speelt op 14 juli een trainingsduel tegen Canada. Op 21 juli, nog voor de openingsceremonie van de Spelen, speelt Oranje in het Miyagi-stadion in Rifu de eerste olympische wedstrijd tegen Zambia. De andere tegenstanders in de groep zijn Brazilië en China.

Kanovaarster Martina Wegman (32), die ook vandaag vliegt, is kanoslalom-atleet. Zij mag 25 juli voor het eerst aan de bak op de kwalificaties voor het kanoslalomvaren.