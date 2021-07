Stekker uit kabelradio: doe je niks? Dan hoor je straks alleen ruis

"Kabel was de eerste mogelijkheid voor ons als lokale omroep om op uit te zenden", zegt Orsel. "Zo hebben we ons luisterpubliek opgebouwd, aanvankelijk op kabel, later ether, internet en DAB+."

Zijn omroep is op de decoders terug te vinden, maar wel een heel eind verderop in de zenderlijst. Sommige lokale omroepen zijn helemaal niet te vinden. Het kost namelijk enkele honderden euro's per maand en dat geld heeft niet elke omroep.

Telefoontjes

Vodafone-Ziggo heeft de afgelopen jaren het analoge televisiesignaal al stopgezet. Van den Berg verwacht mede op basis van die ervaring niet veel telefoontjes als de stekker er vanmiddag daadwerkelijk uit gaat. "In de vorige regio's kwamen er een paar telefoontjes binnen van klanten die vroegen waarom de radio het niet deed. Maar we merken ook dat klanten goed geïnformeerd zijn. Het aantal mensen dat verrast wordt, is zeer beperkt. "