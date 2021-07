Jonge Syriërs studeren massaal Russisch: 'We bevinden ons in een nieuw tijdperk'

Het bondgenootschap is niet alleen voor belang van Assad, maar ook voor president Poetin. "Met de militaire hulp aan zijn Syrische collega Assad heeft Poetin vaste grond onder de voeten gekregen in het Midden-Oosten", vertelt Rusland-correspondent Iris de Graaf. "Niemand kan nog om de status van Rusland als grootmacht heen. En dat was één van de belangrijkste doelen van Poetin, zorgen dat Rusland inspraak heeft bij allerlei belangrijke internationale beslissingen en gezien wordt als grootmacht."

Daarnaast is de Russische inmenging in Syrië voor Poetin van belang om te voorkomen dat de Russische burgers die daarheen zijn gegaan om te strijden voor terreurbeweging Islamitische Staat, terugkeren naar Rusland. "Voor Rusland staat ingrijpen in het Midden-Oosten gelijk aan het verdedigen van de eigen veiligheid, in de strijd tegen terrorisme. Zo rechtvaardigt Poetin ook zijn deelname aan de Syrische burgeroorlog."

Ook al zijn de Russische belangen in Syrië groot, de relatie met Assad zelf is voor Poetin niet zo belangrijk. "Wie er aan de macht is, maakt hem niet zoveel uit. Het gaat er Poetin om dat Syrië een bondgenoot blijft en Rusland de militaire bases in het land kan behouden."

Een blijvend bondgenootschap

Volgens Analist Mohanad Hage Ali van de denktank Carnegie Middle East Center zullen de landen in de komende jaren belangrijke bondgenoten blijven. Daarbij benadrukt Hage Ali dat Rusland het steeds meer voor het zeggen zal hebben. "De relatie is niet in balans. Rusland heeft duidelijk de overhand en bepaalt hoe de relatie eruitziet. Daarmee wordt Assad dus steeds afhankelijker van Poetin."

Ook de studenten aan de Universiteit van Damascus zijn zich bewust van de blijvende Russische aanwezigheid in Syrië en dus leren ze hard door. "Het is belangrijk dat zoveel mogelijk Syriërs Russisch leren, want dat is de toekomst", vertelt studente Yara el Ali. "We bevinden ons in een nieuw tijdperk."