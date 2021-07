Groenen-lijsttrekker Baerbock in het nauw door 'copy-paste'-boek

De lijsttrekker van de Duitse Groenen, Annalena Baerbock, komt steeds meer in het nauw door beschuldigingen van plagiaat. Baerbock bracht onlangs een boek uit waarin ze haar persoonlijke drijfveren en haar plannen voor Duitsland uit de doeken doet. Vorige week onthulde een 'plagiaatjager' dat er meerdere passages bijna letterlijk van andere auteurs en websites zijn overgenomen.

De kritiek op Baerbocks lijsttrekkerschap neemt nu serieuze vormen aan. Ook door eerdere fouten in de campagne, zoals het oppoetsen van haar cv, een aantal pijnlijke versprekingen en een bonus die aanvankelijk onvermeld bleef, is haar geloofwaardigheid in het geding geraakt.

Einde lijsttrekkerschap?

Ook in de peilingen staan de Groenen er veel slechter voor dan een paar weken geleden. Waar ze eerst nog als mogelijke opvolger van Merkel werd genoemd, wordt de kans daarop steeds kleiner. Enkele commentatoren stellen zelfs de vraag of ze het lijsttrekkersschap niet aan haar co-partijvoorzitter Robert Habeck moet afstaan.

De omstreden passages in Jetzt: Wie wir unser Land ernuen ('Nu: hoe we ons land vernieuwen') werden gevonden door de Oostenrijkse onderzoeker en zelfbenoemd plagiaatjager Michael Weber. Hij publiceerde eerder ook al over fouten in het cv van Baerbock. Weber ontdekte tot nu toe 29 passages in Jetzt die heel erg op eerder gepubliceerde stukken lijken.