Opnieuw migranten verdronken voor Tunesische kust

De Tunesische kustwacht heeft 21 lichamen uit zee gehaald nadat een boot met migranten was omgeslagen. De lichamen werden gisteren gevonden in de buurt van de havenstad Sfax. Nadere informatie ontbreekt nog.

Het is het tweede soortgelijke incident in twee dagen. Zaterdag verdronken minstens 43 migranten voor de kust van Tunesië nadat hun schip was gekapseisd. Ze waren uit Libië vertrokken naar Italië. 84 opvarenden werden gered.

In de zomer proberen meer migranten de oversteek vanuit Noord-Afrika naar Europa te maken. De Tunesische kustwacht zegt dat ze de afgelopen dagen tien "migratie-operaties" verhinderd heeft en 158 mensen heeft gered.

De afgelopen twintig jaar hebben honderdduizenden mensen de gevaarlijke oversteek gemaakt, op de vlucht voor armoede of geweld in Afrika en het Midden-Oosten. Velen proberen vanuit Libië Italië te bereiken.

De laatste jaren arriveerden er minder bootmigranten in Italië, maar hun aantal is dit jaar weer toegenomen. Volgens Italië hebben dit jaar al bijna 20.000 migranten via de Middellandse Zee Italië bereikt. Vorig jaar om deze tijd waren dat er maar 6700.