Hof geeft Zuid-Afrikaanse oud-president Zuma respijt, celstraf opgeschort

De voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma hoeft zijn celstraf voorlopig toch nog niet uit te zitten. Het Constitutioneel Hof, dat hem eerder deze week 15 maanden gevangenisstraf oplegde vanwege minachting van de rechtsstaat, geeft hem de ruimte om zijn bezwaren aan het hof voor te leggen. De celstraf is daarmee opgeschort.

Het Constitutioneel Hof oordeelde dinsdag hard over Zuma. Hij heeft de rechtsstaat genegeerd, ondermijnd en zelfs proberen te vernietigen, luidde het arrest. De oud-president kreeg vijf dagen de tijd om zich op een politiebureau te melden.

Zuma (79) en zijn advocaten tekenden protest aan en wezen er onder meer op dat de gezondheid van de oud-president in gevaar zou kunnen komen als hij in de gevangenis besmet raakt met corona. De "excessieve" uitspraak is volgens hem bovendien politiek gemotiveerd. Hij is naar eigen zeggen het slachtoffer van een heksenjacht.

Zuma kwam eerder dit jaar niet opdagen voor een commissie die onderzoek doet naar corruptiepraktijken gedurende Zuma's ambtstermijn. Dat onderzoek richt zich overigens niet alleen op de oud-president. Daarnaast loopt er nog een individueel proces wegens corruptie tegen Zuma.