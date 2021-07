Aantal gemelde besmettingen stijgt laatste dagen, meerdere oorzaken mogelijk

Viroloog Marion Koopmans reageerde gisteren in het NOS Journaal op de rol van de deltavariant en het aantal besmettingen. Bijna 50 procent van de besmettingen is inmiddels afkomstig van de deltavariant. "Dat speelt zeker een rol, maar het aantal besmettingen is vooral afhankelijk van hoe goed mensen zich aan de basisregels blijven houden. Want veel mensen zijn nog niet volledig gevaccineerd."

Tegelijkertijd zijn de coronaregels sinds 26 juni wel weer verder versoepeld. "En dat hoeft ook niet te worden teruggedraaid", zei Koopmans. "Maar we moeten ons wel aan die basisregels blijven houden."