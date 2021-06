RIVM: aantal besmettingen daalt verder, steeds minder covidpatiënten in ziekenhuis

Het aantal gemelde positieve tests daalde afgelopen week met ruim een kwart ten opzichte van de zeven dagen daarvoor, meldt het RIVM in zijn weekoverzicht van de belangrijkste coronacijfers.

Het reproductiegetal blijft onder de 1, wat betekent dat de epidemie nog steeds in omvang afneemt. Wel liepen de besmettingen minder snel terug dan een week eerder, toen sprake was van een daling van 36 procent.

Weekcijfer even hoog als dagcijfer uit mei

Afgelopen week werden circa 4200 besmettingen geregistreerd; dat is ongeveer evenveel als op 21 mei op één dag werden vastgesteld. Op die dag, ruim een maand geleden, werden ongeveer 4150 besmettingen gemeld.

Tegelijkertijd is het RIVM bezorgd over de opmars van de besmettelijker delta-variant van het virus. Hoe het daarmee nu is gesteld, is niet bekend; donderdag komen daarover nieuwe cijfers. De afgelopen weken was het aandeel van de delta-variant nog relatief bescheiden, maar het neemt geleidelijk aan toe.