Ongeregeldheden in Brussel na uitschakeling Rode Duivels op EK

In Brussel zijn kort na de uitschakeling van België op het EK voetbal door Italië ongeregeldheden ontstaan. In het centrum van de hoofdstad gooiden jongeren met voorwerpen naar de politie, die daarop reageerde met een waterkanon en traangas. Een persoon is opgepakt.

Een politiewoordvoerder zegt dat een groep jongeren rond 23.00 uur een persoon met een Italiaanse vlag aanviel. Agenten besloten om in te grijpen, waarna de groep zich tegen de politie keerde. De relschoppers gooiden volgens Belgische media met flessen, rookbommen en elektrische steps naar de agenten en naar etalages van winkels.

Ook werd een sportwinkel geplunderd, is te zien in dit filmpje op Twitter: