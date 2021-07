Justitie eist 27 jaar tegen Syrische vluchteling voor executie militair

Om het bewijs rond te krijgen werd ook gebruik gemaakt van een undercoveragent. Tegen hem gaf Al K. toe dat hij in de executievideo is te horen. Stemonderzoek bevestigde dat het inderdaad om de verdachte gaat.

Al K. werd in 2019 in het Zeeuwse Kapelle opgepakt. Daar woonde hij al jaren met zijn vrouw en kinderen, die hij na zijn eigen vlucht had laten overkomen. Zijn arrestatie was een schok in Kapelle. Hij stond er bekend als een vriendelijke man, die speelde bij de lokale voetbalclub en ook in het dorp naar de kerk ging.

Actievere opsporing

De naam van Al K. was jaren eerder, in 2016, komen bovendrijven in een Duits strafrechtelijk onderzoek. Daarna leidde het spoor naar Nederland.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie probeert sinds een paar jaar actiever oorlogsmisdaden in Syrië op te sporen. Bewijsmateriaal vinden is vaak lastig, omdat er geen onderzoek in Syrië kan worden gedaan. Dit is de eerste zaak waarin iemand voor een executie terechtstaat.