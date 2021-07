Biden stopt na executies onder Trump met federale doodstraf

De Amerikaanse regering laat voorlopig geen mensen meer executeren. De regering-Biden wil onderzoeken of de grondrechten van terdoodveroordeelden niet worden geschonden en of een eerlijke en menselijke uitvoering van de straf wel mogelijk is.

De aankondiging van de Democratische president volgt op een hausse aan executies onder zijn voorganger Trump, die de executies na een periode van 17 jaar weer hervatte. Hij liet in het laatste halfjaar van zijn presidentschap dertien personen executeren, meer dan elke andere president in de afgelopen eeuw.

Het is niet duidelijk hoelang de executies zullen worden stilgelegd. Een van de zaken die zullen worden onderzocht is een nieuwe executiemethode, waarbij maar één middel wordt gebruikt in plaats van drie. De VS stapte noodgedwongen over op deze procedure nadat meerdere farmaceuten weigerden nog middelen voor executies beschikbaar te stellen.

Er zijn berichten dat deze manier van executeren tot pijn bij de terdoodveroordeelde kan leiden: het middel beschadigt de longblaasjes, wat zou kunnen voelen als verdrinking.

Hoop op meer

Tegenstanders van de doodstraf juichen Bidens besluit toe, maar hopen dat hij nog meer zal doen. Zo zegt een advocaat die terdoodveroordeelden bijstaat te hopen dat de president alle federale doodvonnissen omzet naar celstraffen, "om een gewetenloos bloedbad zoals vorig jaar te voorkomen".

In het verleden heeft Biden gezegd tegen de doodstraf te zijn. Ook zei hij dat de strenge wetten buitenproportioneel veel zwarte Amerikanen treffen: van de 46 mensen die op de federale death row zitten, zijn er 20 wit, 18 zwart, 7 latino en 1 Aziatisch.

Dalende trend

Ook 27 Amerikaanse staten hebben de doodstraf nog. Het door Biden ingestelde moratorium heeft daar geen invloed op.

Vorig jaar werden zeven executies in vijf staten uitgevoerd, het laagste aantal in twintig jaar. Dit jaar heeft tot nu toe alleen de staat Texas twee gevangenen geëxecuteerd.

Het aantal uitgevoerde doodvonnissen vertoont al jaren een dalende trend na een piek in 1999 van 98 executies. Steun onder de bevolking voor de doodstraf is min of meer gelijk verdeeld. Eerder dit jaar schafte Virginia, ooit een staat waar doodvonnissen populair waren, de straf af.