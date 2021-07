Canadese plaatsje Lytton geëvacueerd om branden in extreme hittegolf

In Lytton werd de laatste dagen drie keer het Canadese hitterecord verbroken. Zondag werd een recordtemperatuur van 46,1 graden gemeten, gevolgd door 47,9 graden op maandag en 49,6 graden Celcius een dag later. Gisteren was het met 39 graden iets minder warm. De straten lagen er deze week al verlaten bij, de inwoners bleven zoveel mogelijk binnen.

In de Amerikaanse en Canadese staten langs de westkust is het veel warmer dan normaal. Als gevolg van de hitte zijn in de Canadese regio Vancouver al meer dan honderd plotselinge sterfgevallen vastgesteld en er wordt gevreesd voor meer slachtoffers in de komende dagen.

Biden: hitte komt door klimaatverandering

Experts leggen een verband tussen de hitte en de opwarming van de aarde. Ook de Amerikaanse president Biden heeft gezegd dat de hittegolf aan de westkust met klimaatverandering te maken heeft.

"Had je ooit kunnen denken dat je de tv zou aanzetten en dat je hoort dat het 46,6 graden is in Oregon?", vroeg Biden zich hardop af. "Maar geen zorgen, er is geen sprake van klimaatverandering - die bestaat alleen in onze fantasie", voegde hij er op sarcastische toon aan toe.