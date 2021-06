Extreme hitte in Canada en noordwesten VS houdt aan: 47,9 graden gemeten

Het noordwesten van de Verenigde Staten en de westkust van Canada worden geteisterd door extreme hitte. Al enkele dagen op rij worden temperatuurrecords verbroken. In het Canadese Lytton werd het gisteren 47,9 graden, ruim drie graden boven het weerrecord van voor de huidige hittegolf.

De warmte heeft het dagelijks leven van miljoenen mensen ontregeld of deels platgelegd. In de Canadese provincie British Columbia zijn scholen en universiteiten gesloten. Ook worden coronavaccinatie-afspraken verplaatst, omdat prikstraten geen airconditioning hebben.

Vanaf morgen geldt in British Columbia een kampvuurverbod, om de kans op bosbranden te verkleinen. In hoger gelegen delen wordt juist gevreesd voor overstromingen, doordat in de bergen sneeuw in rap tempo smelt.

Stroompiek

Veel mensen zoeken hun heil in zwembaden, meren of de zee. In veel huizen is het niet uit te houden door de warmte. In onder meer Portland (Oregon) zijn daarom koelcentra opgezet, waar mensen op veldbedjes de nacht (of dag) kunnen doorbrengen.

Het massale gebruik van airconditioning heeft in het westen van Canada geleid tot een recordgebruik van elektriciteit. Netbeheerder BC Hydro waarschuwt voor stroomuitval als gevolg van de grote vraag.