'Ouders vaker betrokken bij seksuele uitbuiting van eigen kinderen'

Bij een op de zeven slachtoffers van seksuele uitbuiting die zich vorig jaar meldden voor hulp waren de ouders betrokken bij het misbruik. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2019, blijkt uit een onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM).

Het centrum onderzocht 283 chatgesprekken over mensenhandel op het online hulpplatform Chat met Fier. Het gaat bijvoorbeeld om minderjarige kinderen die door een of beide ouders gedwongen worden om seks te hebben.

Volgens Shamir Ceuleers van het CKM is dit slechts het topje van de ijsberg. "Ruim 90 procent van deze groep slachtoffers is onzichtbaar", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Blinde vlek

Een verklaring waarom ouders hun minderjarige kinderen gedwongen seks laten hebben, heeft hij niet. "Het is binnen de aanpak van mensenhandel een blinde vlek." Hij pleit voor meer onderzoek hiernaar in Nederland. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat geldproblemen of verslaving van de ouders vaak een rol speelt.

Een voorbeeld van zo'n geval in Nederland waarbij de ouders betrokken zijn, is de Zeeuwse zedenzaak. Daarin werd een man uit Aardenburg veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het jarenlang misbruiken van twee stiefdochters. Ook dwong hij een van hen om seks te hebben met andere mannen. De moeder is medeverdachte in de zaak.

Volgens het CKM staat deze zaak niet op zichzelf, via de chat van Fier melden zich meer kinderen die zeggen dat ze in een vergelijkbare situatie zitten.