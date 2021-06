Massagraf ontdekt bij derde internaat in Canada, opnieuw kerken in brand

Voor de derde keer in korte tijd zijn in Canada kindergraven gevonden in de buurt van een voormalige kostschool voor inheemse kinderen. Bij de katholieke school in Cranbrook, in de provincie British Columbia, werden volgens een inheemse groep ditmaal 182 ongemarkeerde graven gevonden. Dat gebeurde met behulp van radartechnologie.

De groep, Lower Kootenay Band, meldt dat er sinds vorig jaar grondonderzoek is gedaan bij de missieschool. Uit de radarbeelden blijkt dat het relatief ondiepe graven zijn. Sommige zijn slechts een meter diep. In de graven zouden kinderen liggen die behoren tot de inheemse Ktunaxa-stam.

De afgelopen tijd werden bij twee andere voormalige internaten in Canada in totaal bijna duizend graven gevonden. Tussen het begin van de 20e eeuw en 1970 zaten er naar schatting 150.000 inheemse kinderen op de 139 kostscholen. Ze werden bij hun families weggehaald en naar de scholen gestuurd, met de bedoeling ze te laten assimileren aan de dominante Europese cultuur.

'Excuses niet genoeg'

"Laten we het noemen wat het is: massamoord op inheemse mensen", reageert Chief Jason Louie van de Lower Kootenay Band bij de Canadese omroep CBC. "We zijn beroofd van onze toekomstige ouderen. Als deze kinderen niet waren omgekomen, hadden ze wijzen of leraren kunnen zijn in onze gemeenschap. Het is verschrikkelijk."

De Canadese regering kwam in 2008 met excuses aan de inheemse groeperingen en erkende toen ook dat fysieke en geestelijke mishandeling veel voorkwam op de scholen. Kinderen werden bijvoorbeeld geslagen omdat ze hun moedertaal spraken. Een deel van de kinderen was niet ouder dan 3 jaar toen ze overleden en in ongemarkeerde graven werden begraven.

"De nazi's werden verantwoordelijk gehouden voor hun oorlogsmisdaden. Ik zie geen verschil met het achterhalen van de locatie van priesters en nonnen die verantwoordelijk zijn voor deze massamoord", aldus Louie. Hij spreekt van een poging tot genocide en vindt dat excuses niet genoeg zijn. "Uitstel van gerechtigheid is hetzelfde als het ontzeggen van gerechtigheid."

Kerken in brand

Sinds de ontdekking van de graven zijn er verschillende katholieke kerken afgebrand, vermoedelijk waren die branden aangestoken. Ook afgelopen dag zijn er twee kerken in vlammen opgegaan, meldt persbureau AFP. Premier Trudeau veroordeelt de mogelijke brandstichtingen. "We moeten samenwerken om fouten uit het verleden recht te zetten. Iedereen heeft daarbij een rol."

De Canadese premier zei verder op een persconferentie dat de vele gevonden graven Canadezen "dwingen om te reflecteren op het historische en nog altijd voortdurende onrecht dat de inheemse volken treft". Ondertussen neemt de druk op de nationale feestdag Canada Day, die vandaag wordt gevierd, toe en hebben verschillende plaatsen bekendgemaakt de viering dit jaar ingetogen te houden.