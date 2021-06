'Beeldmanipulatie zou heel kwalijk zijn'

De film is "onafhankelijk en kritisch tot stand gekomen", reageert de omroep. Maar de gepubliceerde documenten maken het volgens media-ethicus Huub Evers onmogelijk dat standpunt vol te houden.

"De VPRO stond kennelijk wel open voor politieke druk en zelfs voor pogingen om beelden te manipuleren. Dat is blijkbaar overwogen bij die autogordel. Als het technisch haalbaar was, hadden ze het mogelijk nog gedaan ook, lees ik. Dat zou heel erg kwalijk zijn geweest", zegt het voormalige lid van de Raad voor de Journalistiek en nu ombudsman bij De Limburger. "VPRO kan niet volhouden dat Kaag-documentaire onafhankelijk is."

'Eerder nee moeten zeggen'

De optie om de autogordel "erin te photoshoppen" had nooit onderzocht mogen worden, erkent VPRO-hoofdredacteur Stan van Engelen. "Het is heel helder dat we sneller hadden moeten zeggen: sorry, hier gaan we niet in mee."

Het aanpassen of verwijderen van de scènes waarin Kaag in de auto geen gordel draagt, was volgens Van Engelen nooit echt een optie. "Het was voor de maker al klip en klaar dat dit in de eindmontage zou blijven."

De hoofdredacteur ontkent dat de VPRO Kaag verregaand tegemoet is gekomen. "Je ziet in de mailtjes de druk om passages aan te passen, maar op veel punten hebben we juist niet bewogen. Uiteindelijk heeft regisseur Shuchen Tan de film wel kunnen maken zoals ze dat wilde."