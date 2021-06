Discussie over invloed D66 en ministerie op Kaag-documentaire

De makers van de VPRO-documentaire Sigrid Kaag: van Beiroet tot Binnenhof hebben D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken ruimte geboden om de inhoud en het uitzendtijdstip van het programma te beïnvloeden, zegt GeenStijl. Het weblog kreeg via een WOB-procedure van een lezer meer dan 200 pagina's in handen over de totstandkoming van de documentaire over de D66-leider.

Volgens GeenStijl blijkt uit de papieren dat de makers van de documentaire Kaag verregaand tegemoet kwamen. Zo zou ze zelf het thema (een reis, een beleidsonderwerp) hebben mogen kiezen waarmee ze in beeld wilde komen.

Kaag zou suggesties hebben mogen doen voor de beeldmontage en mee hebben overlegd over het tijdstip van uitzending.

Vijf jaar gevolgd

De documentaire werd voor het eerst uitgezonden op 3 januari 2021, tweeënhalve maand voor de Tweede Kamerverkiezingen. De maker had Kaag vijf jaar gevolgd, dus ook in de periode dat zij nog geen lijsttrekker van haar partij was.

Volgens de VPRO is de film "echt onafhankelijk en kritisch tot stand gekomen". "Daar sta ik pal achter", reageert hoofdredacteur Stan van Engelen van de omroep. "De maker heeft de film gemaakt zoals zij hem wilde maken."

Uitzendmoment

Van Engelen zegt dat het "pertinent onjuist" is dat er samen met D66 naar een uitzendtijdstip is gezocht. "Dat wordt in de WOB-stukken geopperd door een medewerker van D66, maar dat moet ik echt aan hem of haar laten. Daar is nooit over gecorrespondeerd, en daar is ook geen sprake van. Wij hebben in samenspraak met NPO 2 een uitzendtijdstip bepaald."

Volgens Van Engelen was de film in december af, en is er daarna met de NPO gezocht naar een uitzendmoment. Dat was uiteindelijk op 3 januari. "Dat was nog ver genoeg af van de echte start van de campagne", zegt hij. "Maar je wilt 'm ook niet maanden op de plank laten liggen."

'Geen veto'

Kaag werd voornamelijk gevolgd in haar functie van minister voor Buitenlandse Handel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten geen 'veto' te hebben gehad over wat er werd uitgezonden, maar dat er wel "in goed overleg" bepaalde afspraken konden worden gemaakt over de eindmontage.

"De afspraak om voor uitzending te overleggen over de beelden is niet ongebruikelijk bij zo'n lange productie. Vergelijk het met het autoriseren van een langer interview met een krant", zegt een woordvoerder. "Zeker als je een cameraploeg achter de schermen voor langere tijd laat mee kijken, wil je niet het risico lopen op feitelijke onjuistheden of dat vertrouwelijke zaken openbaar worden."

Geen autogordel

Het ministerie heeft wel een opmerking gemaakt over het fragment dat Kaag geen autogordel droeg. Maar dat is uiteindelijk niet uit de documentaire gehaald. "Daarvan heeft de maker gezegd: die scène gaat er niet uit. Wij vinden het een belangrijke scène voor de film", zegt hoofdredacteur Van Engelen.

"Beelden van de begrotingsbehandeling zijn op ons verzoek wél aangepast", zegt de woordvoerder van het ministerie van Kaag.

Lijsttrekker

D66 raakte als politieke partij betrokken bij de documentaire toen Kaag zich in 2020 kandideerde als lijsttrekker. "De documentairemakers vroegen ons om haar ook als kandidaat-lijsttrekker te mogen volgen", zegt de woordvoerder van D66.

"Dat hebben we toegestaan, met daarbij dezelfde afspraak als die de makers al in 2018 met het ministerie hadden gemaakt. Die afspraak luidde: de makers mogen alles filmen, onafhankelijk en met de redactionele vrijheid die daarbij hoort."

Ook D66 mocht voor uitzending het eindresultaat zien, met het oog op eventuele feitelijke onjuistheden, "al te privacygevoelige passages" en eventuele andere opmerkingen, zegt de partij. Ook D66 zegt dat het eindoordeel bij de makers lag.

Viewing

VPRO-hoofdredacteur Van Engelen wijst erop dat zo'n 'viewing' heel gebruikelijk is. "Dat was een dag of drie voor de eindmontage, de film was toen echt al heel ver af", zegt hij. De medewerkers van Kaag kwamen toen met een lange lijst verzoeken, maar die wensen zijn volgens de VPRO "niet een op een" uitgevoerd.

"Daar is zorgvuldig naar gekeken door de maker en de producent. En er zijn vervolgens aanpassingen gedaan aan de film op een aantal wensen, zonder dat ze de inhoud hebben geschaad", zegt Van Engelen.