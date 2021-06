Pakketten uit China worden duurder: 'Ik koop even helemaal niets meer'

De halve kledingkast van Bies hangt vol spullen uit het buitenland. "Ik bestel vooral producten van de Shein. Heel bekend onder jongeren. Ik vind daar winkelen een stuk leuker dan in de winkel: qua maat, kleuren maar ook qua prijs is het ideaal. Ik kan er heel veel spullen kopen voor weinig geld."

Als de btw-heffing er komt, verwacht Bies gewoon door te gaan met online bestellen. "Ik verdien genoeg met mijn fulltime baan. Daarnaast weet ik wat ik ervoor krijg qua kwaliteit en prijs, dus dan maakt die paar euro extra mij niet zoveel uit. Ik bestel ook telkens grote hoeveelheden, niet een shirtje per keer. Dat scheelt straks ook."

'Winkelen in eigen land'

Er zijn klanten die door de btw-heffing wel twee keer nadenken of ze nog wat van buiten Europa bestellen. "Het wordt in ieder geval minder verleidelijk om mijn shopgedrag voort te zetten", zegt Roxanne Brouwers (32) uit Den Bosch, die weleens periodes had waarin ze wekelijks spullen kocht bij webwinkels als Wish of AliExpress. "Speelgoed voor de kinderen, schoolspullen of hakken bijvoorbeeld."

"Het is niet eens zo gek veel, die 21 procent btw", vindt Brouwers. "Ik lig er ook echt niet wakker van. Maar doordat het bij Chinese webshops zo goedkoop was, nam ik de gok iets te bestellen. Het is toch de vraag hoe iets in het echt eruit ziet en hoe de kwaliteit is. En of het überhaupt aankomt."

Na 1 juli gaat Brouwers "wel even nadenken" voor ze weer een aankoop doet. "Een keer schoenen kopen, kan nog echt wel. Maar ik ga wel selectiever worden. Het is niet alleen de btw-heffing, ik moet ook steeds vaker flinke verzendkosten betalen. Dan zijn hakken al 16 euro en komt daar nog een tientje bij. Voor die prijs kan ik net zo goed in Nederland gaan winkelen."