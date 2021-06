Mandemakers-groep getroffen door cyberaanval

De aanval is mogelijk een ransomware-aanval. Hierbij worden computersystemen van bedrijven "gegijzeld". De gegevens zitten achter een slot en cybercriminelen die het systeem zijn binnengedrongen vragen losgeld om de bestanden weer vrij te geven.

Afgelopen maandag waarschuwde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) nog voor ransomware. Zo'n aanval zou er volgens de NCTV in de toekomst voor kunnen zorgen dat een deel van de Nederlandse Rijksoverheid websites uit de lucht is, of dat belangrijke vitale processen zoals internettoegang of het banksysteem niet meer kunnen worden aangestuurd.

Wereldwijd loopt de schade veroorzaakt door cyberaanvallen in de miljarden, denkt de organisatie. De schade aan Nederlandse bedrijven is moeilijk te becijferen. Bovendien zijn aanvallers lastig op te sporen, omdat die zich vaak in het buitenland bevinden.