Rotterdam vergoedt kosten maandverband voor kinderen uit arme gezinnen

In Rotterdam kunnen meisjes met ouders met een laag inkomen vanaf morgen maandverband en tampons aanschaffen met geld van de gemeente.

Jongeren kunnen de producten aanschaffen bij de Hema en afrekenen met het jeugdtegoed op de Rotterdampas. Het jeugdtegoed is een geldbedrag dat door de gemeente is vrijgemaakt voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens. Hiermee wil de gemeente zorgen dat ook die kinderen kunnen meedoen op school en in hun vrije tijd. Met het jeugdtegoed kunnen ze sportkleding en schoolspullen kopen bij aangesloten winkels en nu dus ook menstruatieproducten.

Menstruatie-armoede

Aanleiding voor de maatregel is een motie van de PvdA in de Rotterdamse gemeenteraad over menstruatie-armoede, waarmee wordt bedoeld dat meisjes of vrouwen te weinig geld hebben om menstruatieproducten te kopen.

In Rotterdam geldt voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar een jeugdtegoed van 500 euro. Tot nu toe ontvingen 17.000 kinderen zo'n tegoed.

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland ongeveer een op de tien meisjes en vrouwen tussen de 12 en de 25 jaar wel eens moeite heeft gehad om aan menstruatieproducten te komen omdat er geen geld voor was. Ook zei zo'n twee procent soms een tampon of maandverband te hebben hergebruikt vanwege de kosten.