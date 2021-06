Tippelzone Utrecht gaat dicht: 'Het was een ideale plek om te werken'

Volgens Fischer is de groep sekswerkers van een kleine vijftig vergunninghouders diverser geworden, Het beeld van aan heroïne verslaafde prostituees zoals dat in de jaren 80 gold, klopt niet altijd meer. "Maar er zijn zeker nog verslaafde sekswerkers en we maken ons over hen het meeste zorgen als de tippelzone gesloten is."

Dat komt omdat er dan geen legale plek meer is voor hen om te werken. Vanuit huis werken is verboden in Utrecht. "Voor een club of een privéhuis zijn ze niet geschikt. Het is een ander type vrouw dat daar werkt."

Van Eegeren vindt het "bizar" dat de tippelzone dichtgaat. "Ik kan het me ook helemaal niet voorstellen. Het is iets wat erbij hoort, denk ik. Je kunt wel de tippelzone weghalen maar daar haal je het probleem niet mee weg. Die vrouwen blijven werken, hoe dan ook."

Politie bellen

Irina Hornstra van de belangenvereniging voor sekswerkers Proud ziet dat het aantal vergunde plekken voor sekswerk blijft dalen. "Het is een algemene trend en er komen geen alternatieven. Hiermee komen prostituees op plekken te werken waar geen bescherming, artsen of een sociaal net met collega's aanwezig is."

Hornstra pleit er daarom voor om sekswerk volledig te "decriminaliseren". "Dat betekent dat we net als bij elk ander beroep gewoon kunnen werken waar we willen en dat we beschermd worden door de overheid. En als er iets gebeurt, dat we gewoon de politie kunnen bellen zonder dat daar nare consequenties aan zitten."