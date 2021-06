Hof Zuid-Afrika legt ex-president Zuma celstraf op voor minachting rechtstaat

Het Constitutioneel Hof in Zuid-Afrika heeft oud-president Jacob Zuma veroordeeld tot vijftien maanden cel wegens minachting van het hof. Zuma (79) heeft geprobeerd om de rechtstaat op allerlei manieren te negeren, ondermijnen en zelfs te vernietigen, zo staat in het vonnis.

Zuma, die in 2018 als president werd opgevolgd door Cyril Ramaphosa, staat terecht voor corruptie in zijn ambtsperiode. Eerder ergerde hij het hof door zonder opgave van reden weg te blijven bij zijn proces, wat bij wet verboden is.

In het belang van de rechtstaat is een onvoorwaardelijke celstraf volgens het hof in Johannesburg op zijn plaats. "Het is zorgelijk dat hij, die tot twee keer toe trouw heeft gezworen aan de republiek, haar wetten en haar grondwet, geprobeerd heeft de rechtstaat te negeren, ondermijnen en zelfs in zijn geheel te vernietigen". Zuma moet zich nu binnen vijf dagen bij de politie melden.

Franse wapendeal

In Zuid-Afrika loopt sinds 2018 een groot onderzoek naar corruptie bij staatsbedrijven en de overheid. De onderzoekscommissie heeft meer dan 250 getuigen gesproken. Zuma was de eerste die niet op kwam dagen om te getuigen, volgens hem voert de rechter een persoonlijk vendetta tegen hem.

Los van dit proces loopt er ook nog een proces tegen Zuma vanwege corruptie, het aannemen van steekpenningen en witwassen in de tijd dat hij vicepresident was. Vanaf 1999 zou hij geld hebben aangenomen van de Franse wapenfabrikant Thales. Het proces begint naar verwachting volgende maand.

President Ramaphosa heeft sinds zijn aantreden een speerpunt gemaakt van de strijd tegen corruptie. Ook kopstukken in zijn eigen ANC ontspringen daarbij niet de dans. Onder anderen de minister van Volksgezondheid en de secretaris-generaal van het ANC zagen zich gedwongen om hun functie neer te leggen in verband met corruptieonderzoeken tegen hen.