IS-propagandiste krijgt zes jaar cel, rechtbank noemt strafeis veel te laag

Een 32-jarige vrouw uit Uithoorn is veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor terrorisme- en oorlogsmisdaden. De salafiste verspreidde in 2019 op grote schaal propagandamateriaal van de islamitische terreurorganisatie IS via de berichtendienst Telegram. Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel geëist, maar de rechtbank in Den Haag noemt die eis veel te laag.

Door de berichten te delen maakt de vrouw volgens de rechtbank deel uit van een terroristische organisatie. Ze deelde berichten in de appgroep GreenB1rds en probeerde anderen ertoe aan te zetten terroristische misdrijven te plegen. Ook verspreidde ze een tweetal video's waarin krijgsgevangenen van IS in oranje overalls aan handen en voeten aan een stellage hangen en in brand worden gestoken.

Verder trainde de vrouw zichzelf en anderen om bomgordels te maken en heeft ze geld overgemaakt aan twee Nederlandse Syriëgangers. Ze werd in oktober 2019 opgepakt in haar huis in Uithoorn.

De rechtbank constateerde tijdens het proces dat ze weinig berouw heeft. De vrouw omschreef IS als een groep jongens die het recht had een islamitische staat te stichten. De rechtbank oordeelt dat ze daarmee voorbijging "aan de ongekende gruweldaden die door en in naam van IS zijn gepleegd en waaraan zij heeft bijgedragen".

De vrouw lijdt aan een ernstige neurologische aandoening en een psychische impulsstoornis, oordeelt de rechtbank. Bij de bepaling van de strafmaat is daarmee rekening gehouden.