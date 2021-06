In Miami slinkt hoop vinden overlevenden, reddingswerkers geven niet op

Zes dagen na de instorting van een appartementengebouw bij Miami Beach in Florida zoeken reddingswerkers nog altijd naar overlevenden. Tientallen familieleden van vermiste bewoners kijken vanaf een gebouw vlakbij mee met de operatie, tussen hoop en vrees.

Sinds enkele uren na het instorten van het gebouw, vorige week in de nacht van woensdag op donderdag lokale tijd, zijn er geen mensen meer levend onder het puin vandaan gehaald. Toch blijven de autoriteiten benadrukken dat ze het nog niet opgeven en dat nog geen sprake is van louter een bergingsoperatie.

Het dodental is gestegen naar elf, na de vondst van twee lichamen. Daarnaast zijn er nog altijd 150 vermisten. Of zij allemaal in het gebouw aanwezig waren, is niet duidelijk.

Branden en zware buien

Eerder schetste burgemeester Charles Burkett waardoor de reddingsoperatie zo lastig is. De instorting heeft volgens hem geleid tot een enorme massa van puin waartussen bijna geen ruimtes zitten, vergelijkbaar met "een stapel pannekoeken".

Om toch bij eventuele overlevenden te komen, wordt daarom niet alleen groot materieel ingezet. Ook staan er rijen reddingswerkers met emmers om kleine stukken puin af te voeren, zonder nieuwe instortingen te veroorzaken. Ook wordt gebruikgemaakt van honden, en sonor- en radarapparatuur. Het reddingswerk wordt verder bemoeilijkt door branden in het puin en door zware buien.

Naar de oorzaak van de instorting van het complex van twaalf verdiepingen loopt een onderzoek, maar feit is dat er al in 2008 een rapport is geschreven waarin bouwkundigen melding maken van structurele fouten. In april van dit jaar waarschuwde ook de vereniging van eigenaren dat in de parkeergarage zichtbare schade is die steeds erger wordt. Ook werd gewezen op schade aan het dak. Het advies was om zeker 15 miljoen dollar uit te trekken voor herstelwerkzaamheden, berichten Amerikaanse media.