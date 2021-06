Dodental ingestorte flat Miami op negen, familie vermisten wordt ongeduldig

Het aantal doden dat is geborgen na het instorten van een appartementengebouw in de buurt van de Amerikaanse stad Miami is opgelopen naar negen. Een van de slachtoffers was eerder in het ziekenhuis opgenomen en overleed aan zijn verwondingen.

Van vier van de doden is de identiteit vastgesteld. Het zijn twee vrouwen van 54 en 79 en twee mannen van 54 en 83.

Er worden nog altijd zo'n 150 mensen vermist. De zoektocht naar slachtoffers gaat onverminderd door, hoewel de hoop nog overlevenden te vinden grotendeels vervlogen is. De verwachting is dat het dodental fors zal stijgen.

Familieleden leven tussen hoop en vrees. Sommigen klagen dat het reddingswerk niet snel genoeg gaat. De brand in de puinhopen die de werkzaamheden bemoeilijkte en veel rook veroorzaakte, is kleiner geworden.

Blijven doorzoeken

Er wordt gezocht met hulphonden, sonar, drones en infraroodscanners, in de hoop dat er nog mensen worden gevonden in holle ruimtes in de puinhopen. "We gaan door tot we iedereen eruit hebben gehaald", zei de burgemeester van Surfside.

200 familieleden van vermisten worden opgevangen in een balzaal van een hotel in de buurt, waar ze wachten op nieuws. Sommigen ongeduldig, anderen gelaten.

Van lichaamsdelen die tussen de puinhopen worden gevonden, wordt geprobeerd de identiteit vast te stellen via dna-onderzoek. Leden van de wachtende families wordt gevraagd dna af te staan om dat onderzoek te bespoedigen.

Renovatie gepland

De oorzaak van het instorten wordt onderzocht, al kan het onderzoek nog maanden duren. Het gebouw zou worden gerenoveerd. De kosten daarvan zouden rond de 9 miljoen dollar bedragen, volgens de berekeningen van een technisch bureau.

In 2018 was al bekend dat het gebouw in slechte staat verkeerde. Het beton onder het zwembad was kapot en er zaten scheuren in pilaren in de parkeergarage.

Twee aangrenzende flatgebouwen zijn onderzocht, maar daar zijn geen grote gebreken vastgesteld.