Onrust in CDA nog niet bezworen, afdelingen worstelen met raadsverkiezingen

In de kast van de CDA-afdeling Deurne liggen ze al een tijdje klaar: de tasjes, stickers, vlaggen en posters voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Maar het kan zijn dat de spullen in de kast blijven liggen. Want het CDA Deurne twijfelt.

Die twijfel gaat over: wel of niet doorgaan bij het CDA? De afdeling stelt zo'n drastisch besluit nu nog uit, maar neemt voorlopig afstand van de landelijke partij. "Het handelen van het landelijke CDA sluit niet bij ons aan", zeggen de raadsleden in een verklaring. "Met als dieptepunt hoe omgegaan wordt met kritische mensen in de eigen partij."

Raadslid Benny Munsters vertelt hoe de afgelopen weken leden hun lidmaatschap opzegden. Hoe vrijwilligers begonnen te twijfelen, er discussies kwamen over de koers van de partij en mensen zich steeds minder op hun gemak voelden.

"Dat Pieter Omtzigt zich genoodzaakt zag de partij vaarwel te zeggen, was voor velen de druppel", zegt Munsters. "Na een opeenstapeling van incidenten rond de lijsttrekkersverkiezing, missers in de campagne, gedoe over sponsorgelden en alles wat er gebeurde rond de toeslagenaffaire."

Meer CDA-afdelingen worstelen met de koers van de partij en de verkiezingen in maart volgend jaar. Er leven veel vragen. Komen de kandidatenlijsten op tijd rond? Kunnen ze nog rekenen op genoeg vrijwilligers voor de campagne? En met welk verhaal gaan ze de boer op bij de verkiezingen?

Met vooral een heel lokaal verhaal, zeggen de meeste afdelingen tegen de NOS.

Landelijk gepruts

"Het gerommel in Den Haag doet geen goed. Het is niet leuk steeds uit te moeten leggen hoe nu verder", zegt de Hoornse CDA'er Dick Bennis. "Maar in Hoorn gaan we vol energie focussen op onze lokale kracht. De C staat bij ons voor constructief, coöperatief en collegiaal".

Wat volgens Bennis helpt is dat de partij lokaal goed geworteld is. En een "groot netwerk van actieve leden en vrijwilligers heeft".

Dat netwerk is er inderdaad, zegt een CDA'er in het westen van het land, die anoniem wil blijven. "Maar wat jarenlang werd opgebouwd is door landelijk gepruts rap afgebrokkeld." Voor hem begon dat toen het CDA in Noord-Brabant met Forum voor Democratie in zee ging. "In onze naam zit de D van democratie, maar wat mij betreft had het daar weinig mee te maken."

Volgens hem blijft de partij te stil over grote thema's als stikstof en klimaat. "Uit angst voor de achterban komt geen duidelijke keuze ."

Een andere CDA'er in het noorden van het land vreest die keuze juist. "Hier voelen mensen zich al jaren in de steek gelaten door de partij. Een kleinere veestapel? Dan ook een kleiner CDA."