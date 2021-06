Twee tieners opgepakt voor moord op 13-jarig meisje in Wenen

In de zaak van de moord op een 13-jarig meisje in Oostenrijk heeft de politie in Wenen twee tieners aangehouden. Volgens het Oostenrijkse persbureau APA gaat het om twee Afghaanse verdachten van 16 en 18 jaar oud.

Het zwaar toegetakelde lichaam van het meisje werd zaterdag gevonden in de Weense wijk Donaustadt. Haar lichaam werd door omstanders gevonden bij een boom in een groene strook tussen rijbanen. De autopsie wees uit dat het meisje was gewurgd. Er werden meerdere kneuzingen vastgesteld.

Aanvankelijk was de identiteit van het slachtoffer onbekend. Nadat de politie zondag een beschrijving van het slachtoffer en haar kleren naar buiten had gebracht, meldden de ouders van het meisje zich bij de politie en werd ze geïdentificeerd.

De verdachten kwamen in beeld door verklaringen van getuigen en moeten nog worden verhoord. Het is niet duidelijk of ze bekenden waren van het meisje. Ook is nog onbekend of er sprake was van een zedendelict.