Meisje (13) gewurgd op straat gevonden in Wenen

De Oostenrijkse politie is een onderzoek gestart naar de gewelddadige dood van een 13-jarig meisje in Wenen. Haar lichaam werd zaterdag op straat gevonden in de Oostenrijkse hoofdstad, leunend tegen een boom. Uit de lijkschouwing bleek dat het meisje was gewurgd.

Haar leeftijd werd aanvankelijk door de politie geschat op ongeveer 18 jaar. Om haar identiteit te achterhalen, werd haar signalement verspreid. Daarop meldden haar ouders zich bij de politie. Zij hebben hun dochter vandaag geïdentificeerd.

Over het lopende onderzoek wil de politie verder niets kwijt.