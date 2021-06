Als je bedrijf platligt door ransomware: 'Klanten stonden met knuppels op de stoep'

"We waren encrypted, stond er, en moesten om toegang te krijgen tot ons systeem betalen. Om onze klanten te beschermen, zijn toen alle verbindingen tussen ons en onze klanten stilgelegd. We konden niks meer, waren letterlijk overvallen."

Ros had weleens gehoord van een ransomware-aanval, maar het was hem nooit eerder overkomen. "De hackers zijn niet binnengekomen via een phishing mail of een kwaadaardige link. Alles deed het naar behoren en toch is het gebeurd." De hackers maakten gebruik van een lek in Microsoft Exchange, dat veel bedrijven gebruiken voor e-mail.

Niet of maar wanneer

Of er geld is betaald aan de hackers, wil Ros niet zeggen. Wel is er een "oplossing" gevonden. "Daarna moesten we onze hele ict-infrastructuur weer opnieuw opbouwen: nieuwe servers installeren, verbindingen leggen met klanten en extra firewalls. Ook werden alle laptops 'digitaal gewassen'"

Dat alles kostte veel geld. "We moesten producten weggooien die over de datum waren en experts inhuren. Als bedrijf hebben we veel geld verloren, maar het is niet zo dat we hierdoor dreigen om te vallen."

Sommige gevolgen zijn maanden later echter nog steeds voelbaar. "De schrik is er nog steeds. Als je al bij wijze van spreken je computer een keer niet kan opstarten, denk je toch even: het zal toch niet? Ik wens het niemand toe. We hebben er veel van geleerd, dat is mooi, maar de impact is groot."