Ontslag voor machinist die 15-jarige trein liet besturen

De machinist die enkele weken geleden in Echt een Arriva-trein liet besturen door een 15-jarige jongen, was in dienst van uitzendbureau LocoFlex in Roosendaal. Hij is ontslagen.

Op Dumpert verscheen dit weekend een filmpje van de treinrit. Te zien is hoe de tiener de deuren sluit en wegrijdt. Hij lijkt daarbij volkomen op zijn gemak. Volgens 1Limburg was het een treinspotter. In de trein zat zeker één passagier.

"Op het moment dat wij hiervan hoorden, is hij op staande voet ontslagen", zegt directeur Alex de Coninck van het uitzendbureau voor onder meer buschauffeurs en machinisten. "Want dit zijn natuurlijk dingen die niet door de beugel kunnen."

Via Arriva is melding gemaakt van het incident bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De inspectie is een onderzoek gestart.

De machinist wil niet reageren op vragen van de regionale omroep.